В Днепре школьники придумали маску, которая распознает вирусные инфекции

13:41 27 ноября Киев, Украина

Днепропетровские юные гении из команды YOVi team, сконструировали маски для лица, которые в считанные секунды могут выявить вирус ковид и обычный грипп.



Разработчики свое устройство снабдили датчиками пульсоксиметрии, частоты дыхания, которые сразу же определяют симптомы инфекции.



Устройство "научили" измерять температуру, влажность и загрязнение воздуха, а также атмосферное давление.



Все данные поступают на плату управления, где происходит анализ всех полученных данных.



Обработанная информация о состоянии человека и окружающем воздухе отправляется на смартфон пользователя через Bluetooth.



Теперь школьники-изобретатели хотят найти спонсоров, которые помогут им изготовить прототип маски. Он будет отправлен в США на всемирные соревнования по робототехнике – FIRST Robotics Competition.