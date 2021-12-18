В Дії теперь можно сгенерировать Covid-сертификат на основе ПЦР-теста

13:45 25 Ноябрь Киев, Украина

В приложении «Дія» теперь можно сгенерировать сертификат на основании отрицательного результата ПЦР-теста. Такой сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа.

Документ генерируется на операционных системах Android и iOS.

Чтобы получить такой сертификат, нужно в приложении «Дія» нажать на окошечко «Услуги», затем «Covid-сертификаты» и выбрать тип Covid-сертификата.

Этим сертификатом можно воспользоваться, в частности, в «желтой» и «красной» зонах.
 
Фото: В Дії теперь можно сгенерировать Covid-сертификат на основе ПЦР-теста