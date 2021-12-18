В Дії теперь можно сгенерировать Covid-сертификат на основе ПЦР-теста

В приложении «Дія» теперь можно сгенерировать сертификат на основании отрицательного результата ПЦР-теста. Такой сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа.
Документ генерируется на операционных системах Android и iOS.
Чтобы получить такой сертификат, нужно в приложении «Дія» нажать на окошечко «Услуги», затем «Covid-сертификаты» и выбрать тип Covid-сертификата.
Этим сертификатом можно воспользоваться, в частности, в «желтой» и «красной» зонах.
Документ генерируется на операционных системах Android и iOS.
Чтобы получить такой сертификат, нужно в приложении «Дія» нажать на окошечко «Услуги», затем «Covid-сертификаты» и выбрать тип Covid-сертификата.
Этим сертификатом можно воспользоваться, в частности, в «желтой» и «красной» зонах.
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