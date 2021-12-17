В ЦОЗ рассказали о возможности повторного инфицирования: зарегистрировано более 1 300 случаев

13:17 18 Март Киев, Украина

Наличие антител в крови не исключает возможности инфицироваться заново. Согласно данным ЦОЗ, в Украине зафиксировано более 1 300 случаев повторного инфицирования коронавирусом.



Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родына.



По его словам, такие данные представили областные лабораторные центры.

"Мы собрали информацию о людях, которые переболели один раз и были внесены в электронную систему эпиднадзора как выздоровевшие, и затем через некоторое время им вновь был поставлен диагноз COVID-19 . По состоянию на позавчера, то есть на 16 число, людей 1360", - сказал Родына.

Он добавил, что если человек переболел COVID-19, то нет гарантий того, что он не заболеет повторно.