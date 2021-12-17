В ЦОЗ рассказали о возможности повторного инфицирования: зарегистрировано более 1 300 случаев
13:17 18 Март Киев, Украина
Наличие антител в крови не исключает возможности инфицироваться заново. Согласно данным ЦОЗ, в Украине зафиксировано более 1 300 случаев повторного инфицирования коронавирусом.
Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родына.
По его словам, такие данные представили областные лабораторные центры.
"Мы собрали информацию о людях, которые переболели один раз и были внесены в электронную систему эпиднадзора как выздоровевшие, и затем через некоторое время им вновь был поставлен диагноз COVID-19
. По состоянию на позавчера, то есть на 16 число, людей 1360", - сказал Родына.
Он добавил, что если человек переболел COVID-19, то нет гарантий того, что он не заболеет повторно.
"Антитела... держатся, по разным данным, от 2 до 4 месяцев... Если человек говорит, что у него есть антитела - это не значит, что он абсолютно защищен здесь и сейчас", - заявил Родына.
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