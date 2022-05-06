В Черновицкой области стартовала вакцинация подростков

Об этом 3 августа сообщил пресс-центр Черновицкой облгосадминистрации (ОГА) в Facebook.

"В Черновицкой области уже вакцинировали от COVID-19 пятерых детей. Двое получили прививку в Черновцах, двое – в Глубокой и один ребенок – в Герце", – говорится в сообщении.