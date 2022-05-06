В Черновицкой области стартовала вакцинация подростков, сегодня были привиты пятеро детей.
Об этом 3 августа сообщил пресс-центр Черновицкой облгосадминистрации (ОГА) в Facebook.
Среди причин, по которым родители решили привить детей, является необходимость выезда ребенка за границу, а также наличие хронических заболеваний, которые могут осложнить течение COVID-19.
"Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу", – подчеркнули в ОГА.
Напомним, 17 июля Министерство здравоохранения Украины утвердило рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации против коронавируса детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.
Детям будут вводить две дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech с интервалом в 21–28 дней, отмечали в Минздраве.
Основанием для получения прививки являются случаи, если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения COVID-19, выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат или международное свидетельство о вакцинации, является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для въезда или участия потребуют документ об иммунизации, приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty и имеет подтверждающие документы.
"Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу", – подчеркнули в ОГА.
Напомним, 17 июля Министерство здравоохранения Украины утвердило рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации против коронавируса детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.
Детям будут вводить две дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech с интервалом в 21–28 дней, отмечали в Минздраве.
Основанием для получения прививки являются случаи, если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения COVID-19, выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат или международное свидетельство о вакцинации, является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для въезда или участия потребуют документ об иммунизации, приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty и имеет подтверждающие документы.
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