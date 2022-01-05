В Черновцах местные власти не будут вводить ограничения красной зоны

12:32 25 Август Киев, Украина

В центре города на прошлой неделе и сегодня состоялись протесты против ужесточения карантина в связи с попаданием города в красную зону, которая предполагает запрет работы общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов.

Напомним, С 24 августа Черновцы и два района Буковины попали в красную зону, но в облцентре все ограничения вводить не будут.

Власти пошли на встречу гражданам и решили разрешить:



-работу общественного транспорта в режиме специальных перевозок (в пределах количества мест для сидения);

-работу субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, ДЮСШ, спортивным клубам, секциям), при условии соблюдения противоэпидемических мер;

-работу заведений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на одного человека;

-деятельность дошкольных учебных заведений и СОШ, при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.



В то же время, запрещена:



-работа развлекательных заведений, зон в пределах торговых центров;

-проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Полиции рекомендуется "не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, будут действовать в соответствии с данным решением".



Как известно, с 24 агуста в Украине вступило в силу новое карантинное деление. Кроме Черновцов в красную зону включены Заставненский и Кицманский район Буковины.