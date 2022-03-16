В Чернигове заработает пункт массовой вакцинации

15:11 17 июня Киев, Украина





Информирует секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако. Чернигове на территории актового зала Деснянского райсовета открывается пункт вакцинации от COVID, где каждый желающий сможет получить прививку.Информирует секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако.

"Пункт вакцинации начнет свою работу 19 и 21 июня . Со следующей недели он будет работать каждые выходные", - сообщил Ломако.

Для получения прививки от COVID-19, при себе должен быть паспорт, идентификационный код и мобильный.



Пункт будет вакцинировать людей записавшихся через "Дию" или "горячую линию", а также в порядке живой очереди.



Согласно информации главы Черниговской горбольницы No2, прививка будет осуществляться китайской вакциной CoronaVac.



Как и во всех других вакцинах, чтобы выработался иммунитет необходимо получить две дозы.