В Чернигове заработает пункт массовой вакцинации

15:11 17 июня Киев, Украина

В Чернигове на территории актового зала Деснянского райсовета открывается пункт вакцинации от COVID, где каждый желающий сможет получить прививку.

Информирует секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако.
"Пункт вакцинации начнет свою работу 19 и 21 июня . Со следующей недели он будет работать каждые выходные", - сообщил Ломако.
Для получения прививки от COVID-19, при себе должен быть паспорт, идентификационный код и мобильный.

Пункт будет вакцинировать людей записавшихся через "Дию" или "горячую линию", а также в порядке живой очереди.

Согласно информации главы Черниговской горбольницы No2, прививка будет осуществляться китайской вакциной CoronaVac.

Как и во всех других вакцинах, чтобы выработался иммунитет необходимо получить две дозы.