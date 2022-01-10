В Брюсселе тысячи людей протестуют против Covid-ограничений

06:23 10 Январь Киев, Украина

В минувшее воскресенье в Брюсселе прошли многотысячные акции протеста против ограничений, связанных с коронавирусом и Омикроном, в частности.



Насилие, омрачавшее предыдущие, более крупные демонстрации в бельгийской столице, не повторилось, хотя полиция вмешалась и окружила небольшую группу, подошедшую к штаб-квартире ЕС.



Пока демонстрация шла по городу, толпа — по данным полиции, насчитывала 5000 человек.



Перед началом марша полиция задержала 11 подозреваемых, у которых были обнаружены фейерверки. В конце было произведено еще 30 арестов.



В воскресенье министр здравоохранения Франк Ванденбрук призвал к парламентским дебатам об ужесточении правил карантина, поскольку количество инфицированных коронавиусом в Бельгии растет.



Отметим, предыдущие марши переросли в уличные бои с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы, но воскресный марш закончился относительно мирно благодаря предпринятым мерам усиленной безопасности. Полиция по охране общественного порядка возвела заграждения из колючей проволоки на дорогах, ведущих к зданиям штаб-квартиры Европейского Союза, задействовала беспилотники и два грузовика с водометами.



В период с 30 декабря по 5 января в Бельгии ежедневно регистрировалось 17 513 новых случаев заражения коронавирусом, что на 96% больше, чем на предыдущей неделе, и 169 госпитализаций в день, что на 28% больше.