В Британии разработана новая методика выявления Covid-19

12:06 02 ноября Киев, Украина





Британская компания Imspex Diagnostics разработала прибор, способный выявить коронавирус в организме за несколько секунд.

Отмечается, что данную методику испытали в клиниках Эдинбурга и Дортмунда на 100 пациентах и результат был успешный. Созданный прибор анализирует образец дыхания, выискивая в нем неустойчивые химические элементы, дающие ключ к пониманию типа респираторного заболевания.



/>Тест оказался способным определить Covid-19 в этих элементах. Позже наличие коронавируса подтвердили другими способами тестирования.



Кроме того, тесты отличили Covid-19 от других заболеваний - астмы или бактериальной пневмонии.



В свою очередь глава компании Санти Домингес заявил, что для массового использования прибор будет готов спустя шесть месяцев при условии достаточного финансирования.