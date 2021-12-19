В Бразилии критическая ситуация из-за COVID — ВОЗ

В ряде штатов Бразилии критическая ситуация, больницы заполнены больными COVID-19 более чем на 90%, сообщила эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове.
Она добавила, что в больницах отделения интенсивной терапии заполнены более чем на 90%. По состоянию на 2 апреля, по данным Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству больных коронавирусом (30 538 840 человек), Бразилия — на втором (12 839 844), на третьем — Индия (12 221 665). По количеству смертей, то в Бразилии умерли 325 284 человека (в США 553 120, в Индии — 162 927).
Отметим, что президент страны Жаир Болсонару с начала пандемии умаляет угрозу коронавируса — он призывает бразильцев продолжать ходить на работу, чтобы экономика не рухнула, и «нападает» на губернаторов штатов за то, что те усиливают карантин на местах. Сам же Болсонару уже переболел коронавирусом. Во время болезни его видели на улице без маски и он не раз общался с другими людьми. Также он заявлял, что не будет вакцинироваться: «Под угрозой моя жизнь? Это моя проблема».
Что касается вакцинации в стране, то в Бразилии иммунизация началась 17 января. В стране разрешены две вакцины — AstraZeneca и Sinovac. По состоянию на 2 апреля в Бразилии вакцинировали более 20 миллионов человек (4 млн из них получили две дозы).
Она добавила, что в больницах отделения интенсивной терапии заполнены более чем на 90%. По состоянию на 2 апреля, по данным Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству больных коронавирусом (30 538 840 человек), Бразилия — на втором (12 839 844), на третьем — Индия (12 221 665). По количеству смертей, то в Бразилии умерли 325 284 человека (в США 553 120, в Индии — 162 927).
Отметим, что президент страны Жаир Болсонару с начала пандемии умаляет угрозу коронавируса — он призывает бразильцев продолжать ходить на работу, чтобы экономика не рухнула, и «нападает» на губернаторов штатов за то, что те усиливают карантин на местах. Сам же Болсонару уже переболел коронавирусом. Во время болезни его видели на улице без маски и он не раз общался с другими людьми. Также он заявлял, что не будет вакцинироваться: «Под угрозой моя жизнь? Это моя проблема».
Что касается вакцинации в стране, то в Бразилии иммунизация началась 17 января. В стране разрешены две вакцины — AstraZeneca и Sinovac. По состоянию на 2 апреля в Бразилии вакцинировали более 20 миллионов человек (4 млн из них получили две дозы).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии