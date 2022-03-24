В больницах Украины загрузка коронавирусных коек превысила 67%

14:10 31 октября Киев, Украина

При таком росте заболеваемости, какой мы наблюдаем в последние дни, может вскоре встать вопрос нехватки больничных коек для коронавирусных больных. Уже сейчас в Украине нет такой области, где загруженность больничных коек была бы ниже 50%. В общем, показатель загруженности больничных коек по стране уже составляет 67,2%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Хуже всего ситуация с больничными койками сложилась в Одесской (87,4%), Житомирской (85,9%) и Полтавской (85,4%) областях.

Лучше всего, если можно так выразиться, обстоит дело в Тернопольской области, где заняты 54,9% коек.

Кроме того, во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 246,4 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 467,7. В Киеве показатель составляет 254,3.

Как сообщалось, в Украине вчера было выявлено почти 8,8 тысяч случаев заражения, что является новым антирекордом.