В Академии наук назвали регионы с тревожными показателями коронавируса

21:36 20 июля Киев, Украина

Наибольшее количество инфицированных коронавирусом, а также рост госпитализаций зафиксирован в Одесской, Киевской и Сумской областях.
 
Об этом говорится в опубликованном во вторник, 20 июля, на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины обзоре эпидемической ситуации.

Отмечается, что три украинских региона являются эпицентрами заболеваемости коронавирусом.

В Одесской области стремительно растет число положительных ПЦР-тестов (на 41% за неделю) и госпитализаций (на 38% за неделю). При этом угрожающими являются темпы роста позитивных результатов ПЦР-тестов.

В то же время в Киеве высокими стали темпы роста госпитализаций и положительных результатов тестов. При этом в столице выросло на 4% количество случаев коронавируса, после снижения на 17% неделей ранее.

Кроме того, в Сумской области фиксируют высокие темпы роста госпитализаций, а также увеличение темпов роста заболеваемости. Также за неделю в регионе возросло количество положительных ПЦР-тестов.