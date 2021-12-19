В африканской Анголе обнаружили новый штамм коронавируса с 34 мутациями

18:26 13 Апрель Киев, Украина

Во время прохождения стандартной процедуры тестирования в аэропорту Анголы, у трех туристов из Танзании обнаружили новый штамм коронавируса с 34 мутациями.

Препринт научного исследования был опубликован на портале medrxiv.



В марте этого года авторы исследования получили 118 образцов мазков из носоглотки, собранных в период с июня 2020 года по февраль 2021 года.

"Мы выявили новый объект, представляющий особый интерес, у трех путешественников из Танзании, которые вместе прошли тестирование в аэропорту в середине февраля. Геномы вирусов, обнаруженных у них, были практически идентичны и представляли собой крайне измененную последовательность наследственной линии А", - заявили ученые.