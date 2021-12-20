В аэропорту "Киев" открыли пункт ПЦР-тестирования

В аэропорту "Киев" появился пункт для ПЦР-тестирования на Covid-19
В международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского появился пункт для ПЦР-тестирования пассажиров на коронавирус. Об этом сообщил отдел коммуникации аэропорта на странице в Facebook.
Тестирование проводят в общедоступной зоне, возле медпункта на первом этаже терминала "А". Анализы забирают сотрудники частной клиники. Исследование преимущественно проходят пассажиры, прилетевшие из стран "красной зоны", но тест может пройти любой пассажир. Результат исследования поступает на е-мейл пассажира в течение 24 часов.
Услуга будет не бесплатной. За это придется заплатить 1,7 тысяч гривен.
Напомним, президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне заявил, что в международном аэропорту "Борисполь" установили лабораторию, в которой можно сдать тесты на антитела и ПЦР-тесты. Пока что проверять будут только летные экипажи МАУ.
В международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского появился пункт для ПЦР-тестирования пассажиров на коронавирус. Об этом сообщил отдел коммуникации аэропорта на странице в Facebook.
Тестирование проводят в общедоступной зоне, возле медпункта на первом этаже терминала "А". Анализы забирают сотрудники частной клиники. Исследование преимущественно проходят пассажиры, прилетевшие из стран "красной зоны", но тест может пройти любой пассажир. Результат исследования поступает на е-мейл пассажира в течение 24 часов.
Услуга будет не бесплатной. За это придется заплатить 1,7 тысяч гривен.
Напомним, президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне заявил, что в международном аэропорту "Борисполь" установили лабораторию, в которой можно сдать тесты на антитела и ПЦР-тесты. Пока что проверять будут только летные экипажи МАУ.
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