В USAID заверили, что Украина получит вакцину одной из первых

В администрации USAID гарантировали Украине техническую поддержку в вопросах массовой вакцинации и приоритетность в получении вакцины.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Как сообщается, посол Украины в США Владимир Ельченко в ходе видеоконференции с помощником администратора USAID (Агентство США по международному развитию) по вопросам Европы и Евразии Броком Бирманом и его старшим заместителем Марго Эллис обсудили вопросы предоставления Украине технической помощи для проведения вакцинации населения против COVID-19 и создания в стране подходящей для этого инфраструктуры.
Представители Агентства заверили, что Украина находится среди приоритетов USAID.
Также стороны договорились о дальнейшей координации усилий, направленной на оказание гуманитарной и экстренной медицинской помощи Украине в связи с COVID-19.
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