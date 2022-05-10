В Worldometers сообщили о 47,9 млн человек, справившихся с коронавирусом

Согласно данным исследовательского центра Worldometers, в мире справились с инфекцией и полностью побороли COVID-19 более 47,9 млн человек.
По состоянию на утро 10 декабря в мире зафиксировано 69 240 196 случаев инфицирования, из них 643 472 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 575 819 человек, из них 12 260 за минувшие сутки.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Россия,Германия, Великобритания, Франция и Италия.
По состоянию на утро 10 декабря в мире зафиксировано 69 240 196 случаев инфицирования, из них 643 472 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 575 819 человек, из них 12 260 за минувшие сутки.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Россия,Германия, Великобритания, Франция и Италия.
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