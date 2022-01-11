В Pfizer обещают вакцину от Omicron к марту

07:39 11 Январь Киев, Украина

Pfizer ожидает, что вакцина против Covid-19, нацеленная на вариант Omicron , будет готова в марте, заявил глава компании в понедельник.



Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что Pfizer уже занялась производством вакцин против нового штамма Омикрон, так как возник большой интерес со стороны правительств, поскольку власти борются с огромным количеством случаев заражения Covid-19, включая большое количество «прорывных» случаев Omicron среди вакцинированных групп населения.



«Эта вакцина будет готова в марте», — сказал Бурла сети.



Бурла сказал, что существующий режим двух прививок и бустерной дозы обеспечивает «разумную» защиту от серьезных последствий для здоровья от Omicron.



Но вакцина, ориентированная непосредственно на вариант Omicron, также защитит от прорывных инфекций штамма, который оказался очень заразным.



В отдельном интервью CNBC в понедельник генеральный директор Moderna Стефан Бансел сказал, что компания готовит бустер, который может справиться с Omicron и другими новыми штаммами к осени 2022 года.