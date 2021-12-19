В 10 областях красной зоны праздники могут пройти с ограничениями

11:49 12 Декабрь Киев, Украина

Равнодушное отношение многих граждан Украины к вакцинации и соблюдению масочного режима может быстро перерасти в совсем неравнодушное отношение к карантинным запретам во время массовых рождественских празднований.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, по состоянию на 12 декабря 10 областей всё ещё остаются в красной карантинной зоне. В желтой зоне - Киев и 12 областей, в оранжевой - два региона.

В красной зоне находятся: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В желтую зону, помимо столицы, вошли: Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая области.

В оранжевой находятся Донецкая и Закарпатская области.

Добавим, что в МОЗ рассказали, как получить "вакцинальную тысячу" не через Дію. В приложении деньги можно будет получить уже с 19 декабря, а альтернативный механизм начисления выплат станет доступен позже.