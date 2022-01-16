Уже около 15 млн украинцев сделали COVID-прививки

11:21 16 Январь Киев, Украина

Несмотря на то, что вчера, в выходной день, число привитых от коронавируса было меньше, чем в пятницу, по данным Минздрава провакцинировались 39 769 человек.

В субботу первую дозу получили 13 043 человека, вторую дозу – 18 760, дополнительную дозу ввели для 214 человек, бустерную дозу получили 7 752 человека.

Прививки проводили 411 мобильных бригад по иммунизации, 2 423 пункта прививок и 436 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 29 445. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 5 808, Moderna – 3 558 и AstraZeneca – 958.

С начала вакцинальной кампании привито 14 985 043 человека, из них получили первую дозу – 14 985 041, получили две дозы – 14 259 590, дополнительную дозу – 9 512 человек, бустерную дозу – 94 948 человек. Всего проведено 29 349 091 прививку.

Число прививок от COVID-19 в регионах Украины (вторая доза):

  • Киев – 2359
  • Винницкая – 477
  • Волынская – 413
  • Днепропетровская – 895
  • Донецкая – 984
  • Житомирская – 291
  • Закарпатская – 699
  • Запорожская – 702
  • Ивано-Франковская – 422
  • Киевская – 695
  • Кировоградская – 542
  • Луганская – 213
  • Львовская – 1386
  • Николаевская – 300
  • Одесская – 1492
  • Полтавская – 696
  • Ровенская – 267
  • Сумская – 277
  • Тернопольская – 701
  • Харьковская – 2829
  • Херсонская – 401
  • Хмельницкая – 357
  • Черкасская – 476
  • Черновицкая – 539
  • Черниговская – 347

Напомним, на этой неделе в Украине изменили схемы вакцинации от COVID-19. Интервал между вводами доз вакцины от коронавируса для всех смешанных схем составляет 28 дней.

Также Минздрав назвал сроки COVID-вакцинации детей от пяти лет. В стране уже провакцинировали около 140 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет.

 

 