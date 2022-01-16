Уже около 15 млн украинцев сделали COVID-прививки

Несмотря на то, что вчера, в выходной день, число привитых от коронавируса было меньше, чем в пятницу, по данным Минздрава провакцинировались 39 769 человек.
В субботу первую дозу получили 13 043 человека, вторую дозу – 18 760, дополнительную дозу ввели для 214 человек, бустерную дозу получили 7 752 человека.
Прививки проводили 411 мобильных бригад по иммунизации, 2 423 пункта прививок и 436 центров вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 29 445. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 5 808, Moderna – 3 558 и AstraZeneca – 958.
С начала вакцинальной кампании привито 14 985 043 человека, из них получили первую дозу – 14 985 041, получили две дозы – 14 259 590, дополнительную дозу – 9 512 человек, бустерную дозу – 94 948 человек. Всего проведено 29 349 091 прививку.
Число прививок от COVID-19 в регионах Украины (вторая доза):
- Киев – 2359
- Винницкая – 477
- Волынская – 413
- Днепропетровская – 895
- Донецкая – 984
- Житомирская – 291
- Закарпатская – 699
- Запорожская – 702
- Ивано-Франковская – 422
- Киевская – 695
- Кировоградская – 542
- Луганская – 213
- Львовская – 1386
- Николаевская – 300
- Одесская – 1492
- Полтавская – 696
- Ровенская – 267
- Сумская – 277
- Тернопольская – 701
- Харьковская – 2829
- Херсонская – 401
- Хмельницкая – 357
- Черкасская – 476
- Черновицкая – 539
- Черниговская – 347
Напомним, на этой неделе в Украине изменили схемы вакцинации от COVID-19. Интервал между вводами доз вакцины от коронавируса для всех смешанных схем составляет 28 дней.
Также Минздрав назвал сроки COVID-вакцинации детей от пяти лет. В стране уже провакцинировали около 140 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет.
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