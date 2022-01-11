Уже через 6-8 недель «Омикроном» заразится половина населения Европы - ВОЗ

17:48 11 Январь Киев, Украина

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ганс Клюге спрогнозировал, что уже через 6-8 недель новым штаммом коронавируса «Омикрон» заразится половина населения Европы.

«В начале 2022 года страны Европы и Центральной Азии до сих пор под сильным давлением через COVID-19. Сегодня штамм «Омикрон» представляет новую приливную волну, охватывающую регион в дополнение к волне «Дельты», с которой все страны столкнулись в конце 2021 года», - сказал Клюге.

Также представители ВОЗ отвергли предположение, что к коронавирусу - из-за его распространенности и уменьшения летальности - можно относиться как к гриппу и считать его эндемической болезнью, а не пандемией, поэтому не нужно фиксировать каждый случай и тестировать людей, не имеющих симптомов.



Представительница ВОЗ в Европе Кэтрин Смолвуд подчеркнула, что для этого нужно, чтобы вирус был прогнозируемым. "У нас все еще большая неопределенность, и вирус мутирует очень быстро, что составляет новые вызовы. Мы точно не можем назвать ситуацию эндемичной", - сказала Смолвуд.



Хотя считается, что «Омикрон» переносится менее тяжело, медики предупреждают, что огромное количество случаев заражения может повлечь за собой перегрузку больниц, часть из которых уже приостановила выполнение плановых процедур из-за наплыва пациентов в условиях недостатка персонала.