Уже 14,8 млн украинцев обезопасили себя, сделав прививку от коронавируса

В Украине не прекращается иммунизация населения против коронавируса. По данным Минздрава за сутки вакцинировались против коронавируса 26 950 человек. Первую дозу получили 7 018 человек, вторую – 17 425 украинцев.
Отмечается что дополнительную дозу получили 314 человек, а бустерную – 2 193 человека.
Больше всего за сутки вакцинировались жители Харьковской (3 404) и Днепропетровской (1 370) областей, меньше всего COVID-уколов сделано на Хмельниччине (183).
Иммунизировано за 8 января:
- Киев – 1079
- Винницкая – 475
- Волынская – 380
- Днепропетровская – 1370
- Донецкая – 1103
- Житомирская – 368
- Закарпатская – 304
- Запорожская – 1013
- Ивано-Франковская – 333
- Киевская – 592
- Кировоградская – 608
- Луганская – 1270
- Львовская – 355
- Николаевская – 270
- Одесская – 1087
- Полтавская – 878
- Ровенская – 601
- Сумская – 248
- Тернопольская – 579
- Харьковская – 3404
- Херсонская – 635
- Хмельницкая – 183
- Черкасская – 420
- Черновицкая – 611
- Черниговская – 259
С начала кампании по вакцинации в стране от COVID-19 привито 14 807 336 человек, из них получили первую дозу – 14 807 334 человека, две дозы – 13 968 123 человека. Также дополнительную дозу получили 6 101 человек, а бустерную - 18 409 человек.
В общей сложности проведено 28 799 967 прививок.
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