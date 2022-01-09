Уже 14,8 млн украинцев обезопасили себя, сделав прививку от коронавируса

10:42 09 Январь Киев, Украина

В Украине не прекращается иммунизация населения против коронавируса. По данным Минздрава за сутки вакцинировались против коронавируса 26 950 человек. Первую дозу получили 7 018 человек, вторую – 17 425 украинцев.

Отмечается что дополнительную дозу получили 314 человек, а бустерную – 2 193 человека.

Больше всего за сутки вакцинировались жители Харьковской (3 404) и Днепропетровской (1 370) областей, меньше всего COVID-уколов сделано на Хмельниччине (183).

Иммунизировано за 8 января:

Киев – 1079

Винницкая – 475

Волынская – 380

Днепропетровская – 1370

Донецкая – 1103

Житомирская – 368

Закарпатская – 304

Запорожская – 1013

Ивано-Франковская – 333

Киевская – 592

Кировоградская – 608

Луганская – 1270

Львовская – 355

Николаевская – 270

Одесская – 1087

Полтавская – 878

Ровенская – 601

Сумская – 248

Тернопольская – 579

Харьковская – 3404

Херсонская – 635

Хмельницкая – 183

Черкасская – 420

Черновицкая – 611

Черниговская – 259

С начала кампании по вакцинации в стране от COVID-19 привито 14 807 336 человек, из них получили первую дозу – 14 807 334 человека, две дозы – 13 968 123 человека. Также дополнительную дозу получили 6 101 человек, а бустерную - 18 409 человек.

В общей сложности проведено 28 799 967 прививок.