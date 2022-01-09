Уже 14,8 млн украинцев обезопасили себя, сделав прививку от коронавируса

10:42 09 Январь Киев, Украина

В Украине не прекращается иммунизация населения против коронавируса. По данным Минздрава за сутки вакцинировались против коронавируса 26 950 человек.  Первую дозу получили 7 018 человек, вторую – 17 425 украинцев.

Отмечается что дополнительную дозу получили 314 человек, а бустерную – 2 193 человека.

Больше всего за сутки вакцинировались жители Харьковской (3 404) и Днепропетровской (1 370) областей, меньше всего COVID-уколов сделано на Хмельниччине (183).

Иммунизировано за 8 января:

  • Киев – 1079
  • Винницкая – 475
  • Волынская – 380
  • Днепропетровская – 1370
  • Донецкая – 1103
  • Житомирская – 368
  • Закарпатская – 304
  • Запорожская – 1013
  • Ивано-Франковская – 333
  • Киевская – 592
  • Кировоградская – 608
  • Луганская – 1270
  • Львовская – 355
  • Николаевская – 270
  • Одесская – 1087
  • Полтавская – 878
  • Ровенская – 601
  • Сумская – 248
  • Тернопольская – 579
  • Харьковская – 3404
  • Херсонская – 635
  • Хмельницкая – 183
  • Черкасская – 420
  • Черновицкая – 611
  • Черниговская – 259

С начала кампании по вакцинации в стране от COVID-19 привито 14 807 336 человек, из них получили первую дозу – 14 807 334 человека, две дозы – 13 968 123 человека. Также дополнительную дозу получили 6 101 человек, а бустерную - 18 409 человек.

В общей сложности проведено 28 799 967 прививок.

 