Уровень заболеваний на COVID-19 в Украине по-прежнему высокий

Минздрав Украины сообщил о 847-ми новых случаях заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. В целом, по стране уже четвертые сутки уровень заболеваемости превышает 800 случаев заражений COVID-19. Статистика такова: в пятницу Минздрав сообщил о 809 новых инфицированных, в четверг – о 848, а в среду – о 836.

За последние сутки больше всего новых случаев выявили во Львовской области (137), Киеве (108) и Ивано-Франковской области (76).

Общее число зараженых в Украине достигло 58 111. При этом за сутки выздоровели 756 человек – всего 30 525 с начала пандемии.

Также, за последние 22 часа скончался 21 пациент с коронавирусом. Количество жертв пандемии в Украине теперь составляет 1 477.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины: Винницкая область - 2271 (+18) Волынская область - 3219 (31) Днепропетровская область - 1183 (+9) Донецкая область - 791 (10) Житомирская область - 1584 (+4) Закарпатская область - 4318 (+89) Запорожская область - 665 (7) Ивано-Франковская область - 3385 (+76) Кировоградская область - 677 (0) Киев - 6797 (+108) Киевская область - 3229 (45) Львовская область - 7891 (+137) Луганская область - 105 (+5) Николаевская область - 510 (+6) Одесская область - 2492 (+57) Полтавская область - 348 (+1) Ровенская область - 5015 (+75) Сумская область - 355 (+3) Тернопольская область - 2394 (+36) Харьковская область - 2971 (+62) Херсонская область - 209 (+2) Хмельницкая область - 963 (+21) Черновицкая область - 5289 (27) Черкасская область - 818 (+18) Черниговская область - 632 (0).

Накануне в МОЗ признали зависимость прироста новых случаев COVID-19 от тестирования. По словам главы ведомства Максима Степанова, на данный момент доля положительных тестов составляет около 10%.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлят еще минимум на месяц. При этом условия карантина предлагается изменить.