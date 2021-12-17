Уровень заболеваний на COVID-19 в Украине по-прежнему высокий

Минздрав Украины сообщил о 847-ми новых случаях заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. В целом, по стране уже четвертые сутки уровень заболеваемости превышает 800 случаев заражений COVID-19. Статистика такова: в пятницу Минздрав сообщил о 809 новых инфицированных, в четверг – о 848, а в среду – о 836.
За последние сутки больше всего новых случаев выявили во Львовской области (137), Киеве (108) и Ивано-Франковской области (76).
Общее число зараженых в Украине достигло 58 111. При этом за сутки выздоровели 756 человек – всего 30 525 с начала пандемии.
Также, за последние 22 часа скончался 21 пациент с коронавирусом. Количество жертв пандемии в Украине теперь составляет 1 477.
Накануне в МОЗ признали зависимость прироста новых случаев COVID-19 от тестирования. По словам главы ведомства Максима Степанова, на данный момент доля положительных тестов составляет около 10%.
Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлят еще минимум на месяц. При этом условия карантина предлагается изменить.
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