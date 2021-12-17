Уровень заболеваемости коронавирусом в стране остается высоким

12:06 26 Июль Киев, Украина

По данным Минздрава Украины, за последние сутки добавились 920 заболевших коронавирусом в Украине. Днем ранее был зафиксирован антирекорд - 1106 случаев.

Таким образом, суточный прирост заболеваемости снизился. К сожалению, снизилась и динамика выздоровления.

Общее количество инфицирований коронавирусом в Украине по состоянию на 26 июля достигло 64849.

Выздоровели за время пандемии 35807 (+310 за сутки), умерли - 1605 (+15).

Статистика по регионам: Винницкая область - 2549 (+37) Волынская область - 3560 (+57) Днепропетровская область - 1329 (+12) Донецкая область - 850 (+8) Житомирская область - 1709 (+18) Закарпатская область - 4841 (+67) Запорожская область - 734 (+9) Ивано-Франковская область - 4025 (+88) Кировоградская область - 693 (+3) Киев - 7620 (+95) Киевская область - 3503 (+42) Львовская область - 8832 (+130) Луганская область - 120 (+1) Николаевская область - 546 (+7) Одесская область - 2907 (+61) Полтавская область - 394 (+6) Ровенская область - 5623 (+81) Сумская область - 430 (+19) Тернопольская область - 2725 (+53) Харьковская область - 3381 (+39) Херсонская область - 219 (0) Хмельницкая область - 1059 (+22) Черновицкая область - 5592 (+44) Черкасская область - 897 (0) Черниговская область - 711 (+21)

Число инфицированных коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 16 млн человек.