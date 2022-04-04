Украину от штамма Дельта может спасти ускоренная вакцинация - до 250 тыс человек в сутки, - эксперт

С приходом летних отпусков и регулярных поездок отдыхающих из Украины за границу, может увеличиться количество диагностириуемых случаев заражения штаммом дельта.
Об этом во вторник, 6 июля, сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга.
По его словам, на прошлой неделе, количество новых зарегистрированных случаев заражения на территории Европы выросло на 44%. Большая часть из них - новый штамм Дельта, который также недавно обнаружили и в Украине.
"Фиксируется резкая вспышка после долгого спада, за которым шли Европа и Украина. В тройку стран, которые были эпицентрами вспышки - Великобритания, Португалия и Россия - добавилась Испания", - отметил Юрий Ганиченко.
Украина пока находится на 10 месте в зеленой зоне. Показатель заболеваемости COVID - 1,8%, а показатели смертности от болезни и занятости медицинских ресурсов - продолжают уменьшаться.
Однако Ганиченко убежден, что ситуация с COVID-19 на территории Украины может ухудшиться уже в конце июля или начале августа.
"Период отпусков - опасен. Это внешняя угроза и для Украины также. Заболевание перебрасывается из страны в страну", - добавил эксперт.
Ганиченко отметил, что Украине необходимо увеличить темпы вакцинации до 250 тысяч человек в сутки (в 3-4 раза больше, чем сегодня).
По его словам, на прошлой неделе, количество новых зарегистрированных случаев заражения на территории Европы выросло на 44%. Большая часть из них - новый штамм Дельта, который также недавно обнаружили и в Украине.
"Фиксируется резкая вспышка после долгого спада, за которым шли Европа и Украина. В тройку стран, которые были эпицентрами вспышки - Великобритания, Португалия и Россия - добавилась Испания", - отметил Юрий Ганиченко.
Украина пока находится на 10 месте в зеленой зоне. Показатель заболеваемости COVID - 1,8%, а показатели смертности от болезни и занятости медицинских ресурсов - продолжают уменьшаться.
Однако Ганиченко убежден, что ситуация с COVID-19 на территории Украины может ухудшиться уже в конце июля или начале августа.
"Период отпусков - опасен. Это внешняя угроза и для Украины также. Заболевание перебрасывается из страны в страну", - добавил эксперт.
Ганиченко отметил, что Украине необходимо увеличить темпы вакцинации до 250 тысяч человек в сутки (в 3-4 раза больше, чем сегодня).
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