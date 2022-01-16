Украинским медикам будут начислять доплаты за вакцинацию пациентов

11:45 13 Январь Киев, Украина

В Украине вводят индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, которые оказывают первичную медицинскую помощь, то есть, прежде всего, семейным врачам. За это медработникам будут доплачивать.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.



Министр рассказал, что с 1 марта 2022 Национальная служба здоровья Украины будет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами от Covid-19. А с 1 июня – уровень вакцинации детей до шести лет согласно календарю прививок.



При достижении целевых значений раз в квартал будет производиться доплата к ставке, отметили в Минздраве.



Первичную медицинскую помощь оказывают врачи общей практики – семейные врачи, врачи других специальностей, определенных центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере здравоохранения, и другие работники, работающие под их руководством.



