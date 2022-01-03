Украинских спасателей начали прививать от COVID-19

В рамках программы вакцинации сотрудников системы МВД от COVID-19, сотрудников ГСЧС начали прививать от коронавирусной инфекции.
Используются вакцины CoronaVac и Comirnaty, иммунизация для спасателей добровольная, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Вакцинировать спасателей будут препаратами двух производителей - CoronaVac от Sinovac Biotech и Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.
Напомним, ранее прививать начали сотрудников МВД. Первыми прививки получают сотрудники, которые больше всего контактирующих с людьми - гарнизоны аэропортов и подразделения Нацгвардии в зоне ООС.
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