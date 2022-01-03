Украинских спасателей начали прививать от COVID-19

14:51 22 Апрель Киев, Украина

В рамках программы вакцинации сотрудников системы МВД от COVID-19, сотрудников ГСЧС начали прививать от коронавирусной инфекции.

Используются вакцины CoronaVac и Comirnaty, иммунизация для спасателей добровольная, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Среди личного состава и сотрудников ГСЧС вакцинация добровольная, однако необходимо понимать, что чем быстрее удастся создать коллективный иммунитет, тем быстрее человечество сможет вернуться к обычному ритму жизни", - говорится в сообщении.

Вакцинировать спасателей будут препаратами двух производителей - CoronaVac от Sinovac Biotech и Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.