Украинские ученые приблизились к созданию вакцины от коронавируса

21:12 28 октября Киев, Украина

Специалисты из украинского отдела Института микробиологии и вирусологии НАН сконструировали белок, который сможет стать основой для вакцины от коронавируса



Но для проведения доклинических испытаний прототипа вакцины против коронавируса необходимо 150 млн гривен.

Об это заявил Глава отдела Института микробиологии и вирусологии НАН Украины Николай Спивак.



По словам Спивака, введение этого белка подопытным животным вызвало устойчивую иммунную реакцию благодаря выработке антител.



Ученый утверждает, что до создания вакцины еще очень далеко, и ее прототип на базе нового белка даже не прошел доклинических испытаний. На эти испытания нужно 150 млн гривен, которые, как утверждает Спивак, ему пообещали выделить президент и премьер-министр.