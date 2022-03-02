Украинские больницы получат 200 новых аппаратов ИВЛ

12:10 08 Октябрь Киев, Украина

На днях Минздрав Украины согласовал два договора на закупку 200 единиц ИВЛ . Первые аппараты искусственной вентиляции легких украинские больницы получат уже в конце октября. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова



Она пояснила, что Минздрав еще в мае предоставил госпредприятию "Медицинские закупки Украины" медико-технические характеристики для закупки аппаратов ИВЛ.



"30 сентября заключили договор о закупке аппаратов ИВЛ в количестве 100 единиц на сумму 42 млн грн, 5 октября Минздрав согласовал второй договор на закупку еще 100 единиц. С конца октября начнутся поставки", – отметила Шаталова.



По ее словам, продолжаются закупки и поставки другого оборудования и медикаментов, в том числе 161 компьютерного томографа.



"В настоящее время все позиции, предусмотренные к закупке, находятся в торгах на общую сумму более 5,5 млрд грн, есть намерения заключить договоры на 1,2 млрд грн. Уже заключены договоры на 354 млн грн", – подчеркнула Шаталова.



Она добавила, что Минздраву из фонда борьбы с COVID-19 выделили в целом 14,345 млн грн.



В апреле Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.



Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.



