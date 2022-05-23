Украинская ковид-вакцина почти готова к клиническим испытаниям

"Что касается кандидата в вакцины ... мы прошли соответствующие доклинические испытания, сейчас идет процесс относительно начала клинических испытаний. Была выбрана производственная база, где должны произвести эти вакцины для начала прохождения клинических испытаний, - это одно из украинских фармпредприятий. Для начала надо изготовить не менее 100 тыс. доз вакцины, но этот процесс невозможно завершить за один месяц", - сказал Степанов.