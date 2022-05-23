Украинская ковид-вакцина почти готова к клиническим испытаниям
16:59 18 декабря Киев, Украина
Доклинические испытания
украинской ковид-вакцины успешно пройдены, наступило время производства минимум 100 тыс. доз нашей вакцины и дальнейшее ее клиническое испытание.
Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов
.
"Что касается кандидата в вакцины ... мы прошли соответствующие доклинические испытания, сейчас идет процесс относительно начала клинических испытаний. Была выбрана производственная база, где должны произвести эти вакцины для начала прохождения клинических испытаний, - это одно из украинских фармпредприятий. Для начала надо изготовить не менее 100 тыс. доз вакцины, но этот процесс невозможно завершить за один месяц", - сказал Степанов.
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