Украинцы примут участие в испытании израильской вакцины

12:08 13 июля Киев, Украина

Израильскую вакцину Brilife компании NRx Pharmaceuticals протестируют на украинцах и грузинах.

Об этом сообщает The times of Israel.



В этих странах состоится третий этап клинических испытаний вакцины.



Министр обороны Израиля Бени Ганц выразил надежду, что это сотрудничество поможет завершить разработку вакцины и сделает Израиль производителем собственного препарата, который будет реализовываться и в коммерческой сфере.

"Мы убедились, что коронавирус никуда не денется и будет с нами еще долгое время. Это позволит Израилю самостоятельно производить вакцину", - сказал он.