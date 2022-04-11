Украинцы примут участие в испытании израильской вакцины

Израильскую вакцину Brilife компании NRx Pharmaceuticals протестируют на украинцах и грузинах.
Об этом сообщает The times of Israel.
В этих странах состоится третий этап клинических испытаний вакцины.
Министр обороны Израиля Бени Ганц выразил надежду, что это сотрудничество поможет завершить разработку вакцины и сделает Израиль производителем собственного препарата, который будет реализовываться и в коммерческой сфере.
В этих странах состоится третий этап клинических испытаний вакцины.
Министр обороны Израиля Бени Ганц выразил надежду, что это сотрудничество поможет завершить разработку вакцины и сделает Израиль производителем собственного препарата, который будет реализовываться и в коммерческой сфере.
Израильская вакцина создана на базе уже существующего вируса (везикулярного стоматита), на котором с помощью генной инженерии нарастили шип-белок уханьского коронавируса, что позволяет вакцине проникать в клетки организма и вызывать соответствующую реакцию - выработку тел на присутствие этого самого белкового шипа.
Клинические испытания вакцины начались 1 ноября прошлого года.
Также стало известно, что в Украине хотят испытать шведский препарат от COVID-19. Биотехнологическая компания Cyxone подала заявку на проведения в Украине таких испытаний.
Клинические испытания вакцины начались 1 ноября прошлого года.
Также стало известно, что в Украине хотят испытать шведский препарат от COVID-19. Биотехнологическая компания Cyxone подала заявку на проведения в Украине таких испытаний.
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