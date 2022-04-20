Украинцев начали прививать COVID-вакциной Moderna

09:51 21 июля Киев, Украина

За минувшие сутки прививку от COVID получили 100 003 человека, при этом впервые применялась вакцина американской компании Moderna.
 
Об этом сообщает Минздрав в cреду, 21 июля.

Так, первую дозу получили 60 587 человек, а полностью иммунизированы – 39 416 человек.

Отмечается, что в течение суток работали 654 мобильные бригады, 1 830 пункта прививки и 69 центров вакцинации.

Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 45 270. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 38 129, AstraZeneca – 14 984 и Moderna– 1 620.

Cначала прививочной кампании привито 2 778 377 человек, из них получили 1 дозу – 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 501 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 279 666 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
  • Киев - 11729
  • Винницкая обл - 3395
  • Волынская обл - 1047
  • Днепропетровская обл - 3244
  • Донецкая обл - 1951
  • Житомирская обл - 1905
  • Закарпатская обл - 1337
  • Запорожская обл - 2098
  • Ивано-Франковская обл - 645
  • Киевская обл - 2309
  • Кировоградская обл - 667
  • Луганская обл - 465
  • Львовская обл - 3034
  • Николаевская обл - 1526
  • Одесская обл - 4573
  • Полтавская обл - 5049
  • Ровенская обл - 1140
  • Сумская обл - 1826
  • Тернопольская обл - 738
  • Харьковская обл - 2566
  • Херсонская обл - 1027
  • Хмельницкая обл - 1374
  • Черкасская обл - 3220
  • Черновицкая обл - 1252
  • Черниговская обл - 2470