Украинцев начали прививать COVID-вакциной Moderna

09:51 21 июля Киев, Украина

За минувшие сутки прививку от COVID получили 100 003 человека, при этом впервые применялась вакцина американской компании Moderna

Об этом сообщает Минздрав в cреду, 21 июля.



Так, первую дозу получили 60 587 человек, а полностью иммунизированы – 39 416 человек.



Отмечается, что в течение суток работали 654 мобильные бригады, 1 830 пункта прививки и 69 центров вакцинации.



Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 45 270. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 38 129, AstraZeneca – 14 984 и Moderna– 1 620.





Cначала прививочной кампании привито 2 778 377 человек, из них получили 1 дозу – 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 501 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 279 666 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):