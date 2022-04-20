Украинцев начали прививать COVID-вакциной Moderna

За минувшие сутки прививку от COVID получили 100 003 человека, при этом впервые применялась вакцина американской компании Moderna.
Об этом сообщает Минздрав в cреду, 21 июля.
Так, первую дозу получили 60 587 человек, а полностью иммунизированы – 39 416 человек.
Отмечается, что в течение суток работали 654 мобильные бригады, 1 830 пункта прививки и 69 центров вакцинации.
Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 45 270. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 38 129, AstraZeneca – 14 984 и Moderna– 1 620.
Так, первую дозу получили 60 587 человек, а полностью иммунизированы – 39 416 человек.
Отмечается, что в течение суток работали 654 мобильные бригады, 1 830 пункта прививки и 69 центров вакцинации.
Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 45 270. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 38 129, AstraZeneca – 14 984 и Moderna– 1 620.
Cначала прививочной кампании привито 2 778 377 человек, из них получили 1 дозу – 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 501 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 279 666 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 11729
- Винницкая обл - 3395
- Волынская обл - 1047
- Днепропетровская обл - 3244
- Донецкая обл - 1951
- Житомирская обл - 1905
- Закарпатская обл - 1337
- Запорожская обл - 2098
- Ивано-Франковская обл - 645
- Киевская обл - 2309
- Кировоградская обл - 667
- Луганская обл - 465
- Львовская обл - 3034
- Николаевская обл - 1526
- Одесская обл - 4573
- Полтавская обл - 5049
- Ровенская обл - 1140
- Сумская обл - 1826
- Тернопольская обл - 738
- Харьковская обл - 2566
- Херсонская обл - 1027
- Хмельницкая обл - 1374
- Черкасская обл - 3220
- Черновицкая обл - 1252
- Черниговская обл - 2470
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии