Украинцам запретили въезд в Черногорию на автомобиле

Отмечается, что без ограничений на автомобилях могут въезжать жители стран "зеленого" и "желтого списка", а также те, кто находился в них в течение последних 15 дней, но при наличии отрицательного ПЦР-теста, давностью - не более 720 часов.

"Въезд в Черногорию осуществляется воздушным транспортом для жителей Украины и Беларуси с контролем пассажиров при посадке и высадке и выполнением других условий, предложенных Министерством устойчивого развития и туризма", - говорится в сообщении.

В то же время украинцы могут въезжать в Черногорию автомобилем, если последние 15 дней они находились в странах "зеленого" или "желтого" списков.

Туроператор обязан обеспечить измерение температуры тела пассажира хотя бы один раз перед посадкой в аэропорт. Пассажиру, имеющему повышенную температуру тела, запрещено садиться в самолет и отправляться в Черногорию.