Украинцам запретили въезд в Черногорию на автомобиле

Для граждан Украины, которые планируют посетить Черногорию, установлены новые правила въезда. С 22 июля запрещается въезжать на территорию Черногории на автомобиле.
Въезд на территорию Черногории возможен лишь в случае прибытия авиационным транспортом. Об этом говорится в решении правительства Черногории, сообщает "Европейская правда".
Въезд на территорию Черногории возможен лишь в случае прибытия авиационным транспортом. Об этом говорится в решении правительства Черногории, сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что без ограничений на автомобилях могут въезжать жители стран "зеленого" и "желтого списка", а также те, кто находился в них в течение последних 15 дней, но при наличии отрицательного ПЦР-теста, давностью - не более 720 часов.
В то же время украинцы могут въезжать в Черногорию автомобилем, если последние 15 дней они находились в странах "зеленого" или "желтого" списков.
Туроператор обязан обеспечить измерение температуры тела пассажира хотя бы один раз перед посадкой в аэропорт. Пассажиру, имеющему повышенную температуру тела, запрещено садиться в самолет и отправляться в Черногорию.
После прибытия пассажиров в Черногорию и сразу после пересечения пограничного перехода туроператор обязан передать каждому пассажиру информационную справку, содержащую описание мероприятий и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории, и сообщить пассажиру, что он обязан соблюдать указанные меры.
В случаях, когда туристический пакет включает экскурсии, туроператор обязан вести детальный учет мест, посещающих туристы.
Все туристы во время пребывания в Черногории обязаны соблюдать все меры и рекомендации института общественного здоровья.
Власти Черногории повторно объявили эпидемию коронавируса Covid-19 на территории страны из-за ухудшения динамики заболеваемости. С 22 июля вводятся несколько новых временных мер, благодаря которым будет предотвращено дальнейшее распространение инфекции.
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