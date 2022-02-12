Украина заняла 5 место в Европе по суточному приросту коронавирусных больных

09:15 24 Май Киев, Украина





Согласно данным центра, в мире зафиксировано 167 531 200 случаев инфицирования, из них 478 004 только за прошедшие сутки.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 478 418 человек, из них 9 897 за минувшие сутки. По информации, полученной на утро 24 мая от исследовательского центра Worldometers , в мире за минувшие сутки заболело коронавирусом 478 004 человека.Согласно данным центра, в мире зафиксировано 167 531 200 случаев инфицирования, из них 478 004 только за прошедшие сутки.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 478 418 человек, из них 9 897 за минувшие сутки.



Побороли болезнь и вылечились 148,5 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.



Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 15-ю и 2-ю позицию соответственно.