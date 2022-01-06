Украина занимает 81-е место в рейтинге стран по вакцинации

16:27 27 Апрель Киев, Украина

По данным на утро 26 апреля, Украина находится на 81-м месте в мировом рейтинге стран по темпам вакцинации.



Об этом в ходе онлайн встречи "Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19" сообщила генеральный директор директората развития цифровых преобразований здравоохранения Об этом в ходе онлайн встречи "Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19" сообщила генеральный директор директората развития цифровых преобразований здравоохранения Минздрава Мария Карчевич.

"Страна сейчас в рейтинге вакцинации, в рейтинге стран, по данным на вчера, занимает 81 место. ... Мы ожидаем с этой новой поставкой вакцины AstraZeneca, что наши регионы, открыв более 2000 пунктов вакцинации, покажут новые мощности", - рассказала Карчевич.

По данным Минздрава, с 539 133 вакцинированных от COVID-19 - 472 593 человека были вакцинированы вакциной AstraZeneca (Covishield), 38 940 человек - вакциной Sinovac (CoronaVac), 27 600 человек - вакциной Comirnaty (Pfizer-BioNTech).



Также Карчевич сообщила, что среди вакцинированных больше людей в возрасте 20-39 лет.