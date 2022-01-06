Украина занимает 81-е место в рейтинге стран по вакцинации

По данным на утро 26 апреля, Украина находится на 81-м месте в мировом рейтинге стран по темпам вакцинации.
Об этом в ходе онлайн встречи "Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19" сообщила генеральный директор директората развития цифровых преобразований здравоохранения Минздрава Мария Карчевич.
По данным Минздрава, с 539 133 вакцинированных от COVID-19 - 472 593 человека были вакцинированы вакциной AstraZeneca (Covishield), 38 940 человек - вакциной Sinovac (CoronaVac), 27 600 человек - вакциной Comirnaty (Pfizer-BioNTech).
Также Карчевич сообщила, что среди вакцинированных больше людей в возрасте 20-39 лет.
Также Карчевич сообщила, что среди вакцинированных больше людей в возрасте 20-39 лет.
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