Украина заинтересована в израильской вакцине от COVID-19

Премьер Израиля Нетаньяху и глава Украины Зеленский провели телефонный разговор, в котором были затронуты проблемы стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Зеленский выразил заинтересованность Украины в приобретении израильской вакцины от COVID-19, которая сейчас проходит испытания в Израиле.
Об этом глава государства заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Офисе президента.
В Израиле вакцину от коронавируса разрабатывает институт биологических исследований (IIBR). Если все испытания пройдут по плану, институт может завершить разработку вакцины через год или даже скорее.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время разрабатывается 147 потенциальных вакцин, из них не менее 17 пришли к испытаниям на людях.
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