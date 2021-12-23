Украина заинтересована в израильской вакцине от COVID-19

18:45 14 Август Киев, Украина

Премьер Израиля Нетаньяху и глава Украины Зеленский провели телефонный разговор, в котором были затронуты проблемы стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Зеленский выразил заинтересованность Украины в приобретении израильской вакцины от COVID-19, которая сейчас проходит испытания в Израиле.

Об этом глава государства заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Офисе президента.

«Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины», — подчеркнул Зеленский.

В Израиле вакцину от коронавируса разрабатывает институт биологических исследований (IIBR). Если все испытания пройдут по плану, институт может завершить разработку вакцины через год или даже скорее.



По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время разрабатывается 147 потенциальных вакцин, из них не менее 17 пришли к испытаниям на людях.





