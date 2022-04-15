Украина впервые получит ковид-вакцину Moderna

12:41 16 июля Киев, Украина

17-18 июля в Киев будет доставлено 2 млн доз американской вакцины Moderna.
 
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций ежедневно", - отметил глава Минздрава.