Украина впервые получит ковид-вакцину Moderna

17-18 июля в Киев будет доставлено 2 млн доз американской вакцины Moderna.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций ежедневно", - отметил глава Минздрава.
"С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций ежедневно", - отметил глава Минздрава.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии