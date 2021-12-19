Украина усиливает защиту от коронавируса штамма "Омикрон"

Путешественники из стран, где обнаружен коронавирус штамма "Омикрон", должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину, сообщили в Минздраве.
Речь идет о путешественниках из ЮАР, Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватине и Мозамбике, которые провели там более 7 дней. Тем, кто находится на территории указанных стран, советуют соблюдать противоэпидемические меры и безотлагательно обращаться в медучреждения в случае появления симптомов заболевания.
МИД также советует не посещать ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватин и Мозамбик.
Накануне в ВОЗ сообщили, что координируют работу с большим количеством исследователей во всем мире, чтобы лучше понять новый штамм коронавируса. Пока неизвестно, вызывает ли Омикрон более тяжелое течение болезни и имеет ли более высокую скорость передачи.
Ряд стран уже ввели ограничения из-за нового штамма. К примеру, Австралия прекратила на две недели рейсы из Южной Африки, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото, Эсватини, Сейшельских островов, Малави и Мозамбика. Ограничила поездки в ряд стран Африки и Бразилия, а Канада не будет пускать иностранцев, которые были в странах распространения штамма более 14 дней.
По расчетам ученых, как сообщает BBC, только 24% населения Южной Африки полностью вакцинированы против коронавируса, что может спровоцировать быстрое распространение штамма. В то же время вполне возможно, что имеющиеся вакцины смогут предотвратить тяжелое течение болезни.
ВОЗ призывает страны не вводить запреты на полеты для южноафриканских стран из-за "Омикрона".
В Украине пока больных новым штаммом не обнаружили . В Минздраве заверили, что лаборатории работают на ПЦР-тест-системах, чувствительность которых не должна снижаться, однако для того чтобы понять, определяют ли быстрые тесты новый штамм, нужны исследования.
Речь идет о путешественниках из ЮАР, Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватине и Мозамбике, которые провели там более 7 дней. Тем, кто находится на территории указанных стран, советуют соблюдать противоэпидемические меры и безотлагательно обращаться в медучреждения в случае появления симптомов заболевания.
МИД также советует не посещать ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватин и Мозамбик.
Накануне в ВОЗ сообщили, что координируют работу с большим количеством исследователей во всем мире, чтобы лучше понять новый штамм коронавируса. Пока неизвестно, вызывает ли Омикрон более тяжелое течение болезни и имеет ли более высокую скорость передачи.
Ряд стран уже ввели ограничения из-за нового штамма. К примеру, Австралия прекратила на две недели рейсы из Южной Африки, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото, Эсватини, Сейшельских островов, Малави и Мозамбика. Ограничила поездки в ряд стран Африки и Бразилия, а Канада не будет пускать иностранцев, которые были в странах распространения штамма более 14 дней.
По расчетам ученых, как сообщает BBC, только 24% населения Южной Африки полностью вакцинированы против коронавируса, что может спровоцировать быстрое распространение штамма. В то же время вполне возможно, что имеющиеся вакцины смогут предотвратить тяжелое течение болезни.
ВОЗ призывает страны не вводить запреты на полеты для южноафриканских стран из-за "Омикрона".
В Украине пока больных новым штаммом не обнаружили . В Минздраве заверили, что лаборатории работают на ПЦР-тест-системах, чувствительность которых не должна снижаться, однако для того чтобы понять, определяют ли быстрые тесты новый штамм, нужны исследования.
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