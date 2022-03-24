Украина усиливает контроль на границах во избежание ввоза в страну штамма дельта

Кабмин утвердил рекомендации СНБО в отношении противодействия штамму дельта, в соответствии с которыми ужесточатся требования к лицам, прибывшим из Индии, Великобритании, России и Португалии.
Об этом сообщается на сайте Минздрава в пятницу, 25 июня.
Для въезда в Украину иностранцам (кроме владельцев вида на жительства) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибывают из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на территории этих стран не менее семи дней в течение последних двух недель, нужно непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген. При отрицательном результате им разрешат попасть в Украину.
В случае отказа от тестирования или положительного результата экспресс-теста на границе будет отказано во въезде в Украину.
Такие же меры будут приняты в отношении граждан Украины, которые прибыли в страну из Индии, Великобритании, России и Португалии. В случае положительного результата на коронавирус они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.
Работники Нацполиции обеспечат сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации.
Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.
Список стран будет пересматриваться, и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.
В случае отказа от тестирования или положительного результата экспресс-теста на границе будет отказано во въезде в Украину.
Такие же меры будут приняты в отношении граждан Украины, которые прибыли в страну из Индии, Великобритании, России и Португалии. В случае положительного результата на коронавирус они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.
Работники Нацполиции обеспечат сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации.
Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.
Список стран будет пересматриваться, и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.
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