Украина усиливает контроль на границах во избежание ввоза в страну штамма дельта

15:53 25 июня Киев, Украина

Кабмин утвердил рекомендации СНБО в отношении противодействия штамму дельта, в соответствии с которыми ужесточатся требования к лицам, прибывшим из Индии, Великобритании, России и Португалии.

Об этом сообщается на сайте Минздрава в пятницу, 25 июня.

"Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу", – сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Для въезда в Украину иностранцам (кроме владельцев вида на жительства) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибывают из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на территории этих стран не менее семи дней в течение последних двух недель, нужно непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген. При отрицательном результате им разрешат попасть в Украину.



В случае отказа от тестирования или положительного результата экспресс-теста на границе будет отказано во въезде в Украину.



Такие же меры будут приняты в отношении граждан Украины, которые прибыли в страну из Индии, Великобритании, России и Португалии. В случае положительного результата на коронавирус они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.



Работники Нацполиции обеспечат сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации.



Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.



Список стран будет пересматриваться, и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.