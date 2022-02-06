Украина стала третьей в Европе по количеству заболевших

На 15 мая Украина поднялась в безрадостном рейтинге стран, где болеющих Сovid -19 за минувшие сутки стало больше. Согласно данным в Украине заразилось свыше 162 млн человек. Из них справиться с вирусом удалось лишь 140,3 млн.

За минувший день, 14 мая, в мире выявили более 697,7 тыс. новых инфицированных, умерли еще 12,8 тыс. больных. В течение прошедших суток больше всего новых зараженных COVID-19 было в Индии (+326,1 тыс.), Бразилии (+84,4 тыс.), США (+38,2 тыс.).

Среди европейских стран по количеству новых смертей в результате инфекции Украина стала третьей (после России и Польши), а по количеству новых заболевших – четвертой (впереди Германия, РФ, Италия).

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