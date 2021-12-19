Украина расширила «зеленый список» по коронавирусу

10:30 20 Июль Киев, Украина

Еще девять стран вошли в «зеленый список» Украины. Теперь, возвращающимся с их территории украинцам не нужна 14 дневная обсервация.

Самоизоляция является обязательной после возвращения из стран, где на 100 тысяч населения 55 и более активных больных COVID-19.

После возвращения из стран "красной зоны" украинцы должны две недели сидеть дома или сдать ПЦР-тест

Министерство здравоохранения отменило обязательную двухнедельную самоизоляцию для украинцев, которые возвращаются из Албании, Болгарии, Румынии, Сербии, Чехии и Египта. «Зеленый список» расширился после того, как Минздрав смягчил требования к третьим странам: 55 активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения, а не 40 на 100 тысяч, как было ранее, сообщает пресс-служба министерства.

«После того как был увеличен порог с 40 активных больных на 100 тысяч населения до 55 человек, в перечень стран «зеленой зоны» добавилось еще девять государств», - сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 19 июля.

Для завершения самоизоляции украинцам, которые въехали в Украину из стран "красной зоны", необходимо получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Граждане будут автоматически исключены из приложения "Дій вдома" только после того, как получат в аккредитованной лаборатории Центра общественного здоровья отрицательный ПЦР-тест.