Украина расширила «зеленый список» по коронавирусу

Еще девять стран вошли в «зеленый список» Украины. Теперь, возвращающимся с их территории украинцам не нужна 14 дневная обсервация.
Самоизоляция является обязательной после возвращения из стран, где на 100 тысяч населения 55 и более активных больных COVID-19.
После возвращения из стран "красной зоны" украинцы должны две недели сидеть дома или сдать ПЦР-тест
Министерство здравоохранения отменило обязательную двухнедельную самоизоляцию для украинцев, которые возвращаются из Албании, Болгарии, Румынии, Сербии, Чехии и Египта. «Зеленый список» расширился после того, как Минздрав смягчил требования к третьим странам: 55 активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения, а не 40 на 100 тысяч, как было ранее, сообщает пресс-служба министерства.
Для завершения самоизоляции украинцам, которые въехали в Украину из стран "красной зоны", необходимо получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Граждане будут автоматически исключены из приложения "Дій вдома" только после того, как получат в аккредитованной лаборатории Центра общественного здоровья отрицательный ПЦР-тест.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии