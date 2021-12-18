Украина прошла пик нынешней волны эпидемии - эксперты

17:03 15 Ноябрь Киев, Украина

Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине , недавно обнародовала прогноз развития эпидемии в Украине до 23 ноября 2021 года.

По данным группы, за прошедшие две недели заболеваемость и количество госпитализаций больше не возрастают, а число положительных ПЦР-тестов снижается на около 10% за неделю. При этом количество обнародованных летальных исходов, несмотря на определенное замедление, растет и превышает максимальное значение предыдущих волн в полтора раза. В то же время, показатели свидетельствуют, что Украина прошла пик нынешней волны эпидемии.

Об этом рассказал доктор физико-математических наук, координатор группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией SARS-CoV-2 в Украине Игорь Бровченко.



Начало снижения процента положительных результатов ПЦР-тестов приходится на 29 октября – сейчас процент положительных результатов составляет 38,3% против 41,0% 28 октября. Несколько ранее, 20 октября, началось также снижение количества положительных результатов тестов на антиген.

"Мы прошли пик и это следует из статистических данных. В основном мы полагались на количество сделанных положительных ПЦР-тестов. Если сравнить количество зафиксированных случаев и положительных ПЦР-тестов, то видно что пик был 28-30 октября. Среднее количество сделанных положительных ПЦР- тестов в день достигала 26 тысяч, в отдельные дни более 33 тысяч положительных тестов, поэтому система внесения новых данных была перегружена и данные загружались с некоторыми задержками, поэтому пик эпидемии оказался "сглаженным", - рассказал Бровченко.

По его словам, из-за таких задержек ежедневно фиксировали около 22 тысяч новых случаев и казалось, что в Украине был период плато. Однако вместе с падением количества положительных ПЦР-тестов начало падать и количество выявленных случаев.

"Кроме того, мы видим, что пик заполненности коек в больницах прошел. Выписки начали преобладать новые госпитализации", - отметил Бровченко.

Он также добавил, что нельзя говорить об уменьшении количества летальных исходов, но можно ожидать, что в ближайшие дни смертность в результате болезни начнет интенсивно снижаться.

"Стоит отметить, что из-за перегруженности больниц они уже не могли принимать больше пациентов. Поэтому среднее количество госпитализаций в конце октября составляло около 5 тысяч и не увеличивалось. Если бы не этот фактор, у нас бы был четкий и острый пик. Наиболее оперативно работали лаборатории с ПЦР-тестами. Информация от них поступала с малейшими искажениями", - добавил Бровченко.

Именно благодаря этой информации был обнаружен пик заболеваемости – 29 октября.

"Мы понимаем, что тестируются далеко не все. Это всего около 20% населения. Но по этому показателю можно многое отследить", - резюмировал Бровченко.

Также он добавил, что нынешняя волна коронавирусной болезни отличается от предыдущих. Она распространяется быстрее, но это значит что она быстрее будет затухать.



Что касается открытия школ после затухания показателей, то, по словам ученого, это, конечно, повлияет на показатели заболеваемости. Однако у каждого региона "своя история". Есть регионы, где еще не остановили рост эпидемии как в Винницкой области, а в Херсонской области открытие школ на течение эпидемии уже не будет так влиять.