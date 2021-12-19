Украина продлила контракт с Pfizer на поставку вакцины от коронавируса

Ежегодно фармацевтической компанией Pfizer будет поставляться Украине по 25 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, вакцину будут использовать для проведения дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по иммунизации.
Министр подчеркнул, что Украина отстает от европейских стран по темпам вакцинации и пытается наверстать это на фоне всплеска инфицирования.
Министр подчеркнул, что Украина отстает от европейских стран по темпам вакцинации и пытается наверстать это на фоне всплеска инфицирования.
По его словам, полностью иммунизированы уже 10 миллионов украинцев. Впрочем, министр напомнил, что "каждый заслуживает возможности быть защищенным от COVID-19", и призвал украинцев вакцинироваться как можно скорее.
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