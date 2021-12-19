Украина продлила контракт с Pfizer на поставку вакцины от коронавируса

09:08 24 Ноябрь Киев, Украина

Ежегодно фармацевтической компанией Pfizer будет поставляться Украине по 25 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко

"Минздрав продлил контракт с компанией Pfizer на поставку вакцин от COVID-19 на 2022-2023 годы, с четкими сроками поставки вакцин", - отметил глава ведомства.

По его словам, вакцину будут использовать для проведения дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по иммунизации.



Министр подчеркнул, что Украина отстает от европейских стран по темпам вакцинации и пытается наверстать это на фоне всплеска инфицирования.

"Украина приближается к целям, поставленным Всемирной организацией здравоохранения, - вакцинировать 40 процентов взрослого населения до конца 2021 года", - сказал Ляшко.

По его словам, полностью иммунизированы уже 10 миллионов украинцев. Впрочем, министр напомнил, что "каждый заслуживает возможности быть защищенным от COVID-19", и призвал украинцев вакцинироваться как можно скорее.