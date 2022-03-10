15:52 14 июня Киев, Украина

В Украине значительно снизились показатели заболеваемости коронавирусом , все области находятся в «зеленой» зоне, также в соответствии с критериями Украина попала в зеленую зону Евросоюза.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента в понедельник, 14 июня.

"В соответствии с критериями Европейского Союза Украина отныне вошла в зеленую зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", - сказал премьер.