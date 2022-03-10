В Украине значительно снизились показатели заболеваемости коронавирусом, все области находятся в «зеленой» зоне, также в соответствии с критериями Украина попала в зеленую зону Евросоюза.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента в понедельник, 14 июня.
Он напомнил, что за минувшие сутки выявили минимум заболевших за год - 420.
Также премьер привел статистику по вакцинации и сообщил, что Украина уже получила 4,85 млн доз вакцин от коронавируса.
В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета.
Продолжается работа над созданием так называемого ковид-сертификата. Он должен с 1 июля появиться в приложении Дія.
Кроме того, глава Минздрава доложил о ситуации с выявленной задолженности перед медработниками, которая возникла за апрель-май.
Зеленский отметил необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.
Также премьер привел статистику по вакцинации и сообщил, что Украина уже получила 4,85 млн доз вакцин от коронавируса.
В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета.
Продолжается работа над созданием так называемого ковид-сертификата. Он должен с 1 июля появиться в приложении Дія.
Кроме того, глава Минздрава доложил о ситуации с выявленной задолженности перед медработниками, которая возникла за апрель-май.
Зеленский отметил необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.
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