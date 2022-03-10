Украина попала в "зеленую" зону Евросоюза

15:52 14 июня Киев, Украина

В Украине значительно снизились показатели заболеваемости коронавирусом, все области находятся в «зеленой» зоне, также в соответствии с критериями Украина попала в зеленую зону Евросоюза.
 
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента в понедельник, 14 июня.
"В соответствии с критериями Европейского Союза Украина отныне вошла в зеленую зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", - сказал премьер.
Он напомнил, что за минувшие сутки выявили минимум заболевших за год - 420.

Также премьер привел статистику по вакцинации и сообщил, что Украина уже получила 4,85 млн доз вакцин от коронавируса.

В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета.

Продолжается работа над созданием так называемого ковид-сертификата. Он должен с 1 июля появиться в приложении Дія.

Кроме того, глава Минздрава доложил о ситуации с выявленной задолженности перед медработниками, которая возникла за апрель-май.

Зеленский отметил необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.