Украина попала в список стран, с которыми США поделятся вакцинами

США объявили о том, что поделятся первыми 25 миллионами доз COVID-вакцины с миром. Среди получателей будет Украина.
Об этом на брифинге в четверг объявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.
По его словам, из этой партии США решили предоставить не менее 75% вакцин платформе COVAX, еще 25% получат страны напрямую от США.
По его словам, вакцины получат государства Латинской Америки, на Карибах, страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки.
Кроме того, вакцины получат соседи США - Канада и Мексика, а также Индия и Южная Корея.
Салливан добавил, что в ближайшие дни администрация Байдена будет тесно координировать свои действия с платформой COVAX и странами, которые получат американские вакцины.
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