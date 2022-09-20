Украина получит от Польши миллион доз вакцины от коронавируса

11:49 20 сентября Киев, Украина

Польская сторона предоставит Украине миллион доз вакцин от коронавируса COVID-19 и 100 тысяч доз вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи.

Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщила пресс-служба Минздрава Польши.



Как указано, помощь Киеву с препаратами стала результатом переговоров министра здравоохранения Польши Адама Недзельского с послом Украины в республике Василием Зварычем.



По данным ведомства, собеседники также согласовали уход за больными из Украины, включая транспортировку раненых.



Ранее сообщалось, что в Украине стремительно растет количество больных коронавирусом - за прошедшую неделю зарегистрировано около 37 тысяч новых случаев инфекции, что на 50% больше, чем неделей раньше.