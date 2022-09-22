Украина получит от Израиля вакцину Рfizer

18:15 26 февраля Киев, Украина

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил о договоренности с правительством Израиля о передаче гражданам Украины 10 млн доз вакцин Рfizer.

Об этом в пятницу, 26 февраля, заявила нардеп от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк.

"Герои среди нас. Только Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук проинформировал меня, что по результатам его договоренностей, 10 млн доз вакцин Рfizer готовят к отправке в Украину", - написала он.

По ее словам, проект контракта уже направлен в Минздрав. А сама вакцина будет отправлена в Украину из США.



При этом ни в правительстве, ни в Минздраве данных об этом нет.



Как известно, на днях в Украину привезли партии индийской вакцины Covishield. Также ожидаются поставки других производителей, но о договоренности с Израилем официально не сообщалось.