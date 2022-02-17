Украина получит 350 тысяч доз вакцины Pfizer до конца мая 

17:41 21 Май Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца текущего месяца в Украину должны приехать 350 тысяч доз вакцины Pfizer

Такое заявление Шмыгаль сделал во время отчета в Верховной Раде о выполнении постановления ВР о мерах противодействия распространению COVID-19.

"С компанией Pfizer подписано контрактов на 21,2 млн доз вакцин, из них 1,2 млн доз по инициативе COVAX. По инициативе COVAX 240 тысяч доз вакцин уже поставлены в Украину, до конца мая должно быть поставлено почти 350 тысяч вакцин, во втором квартале 500 тысяч, другие поставки - в третьем и четвертом квартале соответственно", - сказал глава правительства.

По его словам, также есть договоренности на поставку 10 млн доз вакцины Novavax, из них 4 млн ожидаются в августе, в дальнейшем предусматривается поставка по 2 млн доз каждый месяц.



Кроме того, отметил Шмыгаль, достигнута договоренность на поставку 10 млн доз вакцины компании AstraZeneca, в рамках глобальной инициативы COVAX - 6,8 млн доз, соответственно ожидается 2 млн доз этой вакцины от Института сыворотки крови (Индия). По 500 тысяч доз от Института сыворотки крови может быть поставлено в мае-июле.



Премьер-министр отметил, что 1,2 млн доз вакцины ожидается от Польши в рамках договоренности с Еврокомиссией. Кроме того, по 100 тысяч доз обещают предоставить Украине страны-партнеры. С 26 мая ожидается 500 тысяч доз вакцины Sinovac и еще 200 тысяч доз - в начале июня.