Украина получит 350 тысяч доз вакцины Pfizer до конца мая 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца текущего месяца в Украину должны приехать 350 тысяч доз вакцины Pfizer.
Такое заявление Шмыгаль сделал во время отчета в Верховной Раде о выполнении постановления ВР о мерах противодействия распространению COVID-19.
По его словам, также есть договоренности на поставку 10 млн доз вакцины Novavax, из них 4 млн ожидаются в августе, в дальнейшем предусматривается поставка по 2 млн доз каждый месяц.
Кроме того, отметил Шмыгаль, достигнута договоренность на поставку 10 млн доз вакцины компании AstraZeneca, в рамках глобальной инициативы COVAX - 6,8 млн доз, соответственно ожидается 2 млн доз этой вакцины от Института сыворотки крови (Индия). По 500 тысяч доз от Института сыворотки крови может быть поставлено в мае-июле.
Премьер-министр отметил, что 1,2 млн доз вакцины ожидается от Польши в рамках договоренности с Еврокомиссией. Кроме того, по 100 тысяч доз обещают предоставить Украине страны-партнеры. С 26 мая ожидается 500 тысяч доз вакцины Sinovac и еще 200 тысяч доз - в начале июня.
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