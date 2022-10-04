Украина получила более 500 тысяч доз вакцины Pfizer против штамма «Омикрон»

15:40 04 октября Киев, Украина





Эта вакцина предназначена для бустерной прививки уже прошедших первичный курс вакцинации против COVID-19 любым из одобренных препаратов.



Вакцину развезли в большинство областей Украины: Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую, Житомирскую, Днепропетровскую и другие области. В частности, почти 6 тысяч доз вакцины доставить в Донецкую область. Пока что в Киевскую область или Киев этот препарат не доставили. Украина получила от Швеции более 500 тысяч доз вакцины против штамма коронавируса «Омикрон» от Pfizer/BioNTech, сообщает Минздрав.Эта вакцина предназначена для бустерной прививки уже прошедших первичный курс вакцинации против COVID-19 любым из одобренных препаратов.Вакцину развезли в большинство областей Украины: Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую, Житомирскую, Днепропетровскую и другие области. В частности, почти 6 тысяч доз вакцины доставить в Донецкую область. Пока что в Киевскую область или Киев этот препарат не доставили.

"Украина стала одной из первых стран мира за пределами ЕС, которые получили обновленную вакцину", - отмечает главный санврач Игорь Кузин.

Pfizer и BionTECH начали клинические испытания новой версии своей вакцины, предназначенной для защиты от варианта Омикрон, в начале 2022 года. В ЕС уже одобрили использование этого препарата.



В середине сентября 2022 г. стало известно, что Швеция передаст Украине более 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech.



В конце июля в Черновицкой области обнаружили новую разновидность штамма «Омикрон» – ВА.5 , который в ВОЗ называют «вызывающим беспокойство».