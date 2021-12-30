Украина полностью находится в «желтой» карантинной зоне

13:02 30 Декабрь Киев, Украина

В Министерстве здравоохранения сообщили, что Украина входит в Новый год с относительно стабильной ситуацией с заболеванием на коронавирус. В ведомстве отметили, что ни в одном регионе не была зафиксирована вспышка заболеваемости.



Согласно информации, сегодня, 30 декабря, две последние области, которые находились в «красной зоне», присоединились ко всем остальным регионам нашей страны. Речь идет о Волыни и Запорожье.



Соответственно, отныне в Украине нет ни одной области, которая находилась бы в «красной зоне» карантина.



Напомним, во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что коронавирусная пандемия может закончиться уже в следующем году. Этому не сможет помешать новый штамм коронавируса «Омикрон».