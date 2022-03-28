Украина подошла к точке невозврата из-за ситуации с коронавирусом
11:14 03 ноября Киев, Украина
Министр здравоохранения Максим Степанов
заявил, что мы дошли к точке невозврата и близки к катастрофе из-за ситуации с коронавирусом
. По его словам, ответственность теперь лежит на каждом граждане Украины
Об этом он сообщил во время выступления в Верховной Раде во вторник, 3 ноября.
"Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Нам необходимо приготовиться к неизбежному - легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными затратами", - заявил министр.
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