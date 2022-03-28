Украина подошла к точке невозврата из-за ситуации с коронавирусом

11:14 03 ноября Киев, Украина

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что мы дошли к точке невозврата и близки к катастрофе из-за ситуации с коронавирусом . По его словам, ответственность теперь лежит на каждом граждане Украины

Об этом он сообщил во время выступления в Верховной Раде во вторник, 3 ноября.