Украина подошла к точке невозврата из-за ситуации с коронавирусом

11:14 03 ноября Киев, Украина

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что мы дошли к точке невозврата и близки к катастрофе из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, ответственность теперь лежит на каждом граждане Украины
 
Об этом он сообщил во время выступления в Верховной Раде во вторник, 3 ноября.
"Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Нам необходимо приготовиться к неизбежному - легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными затратами", - заявил министр.