Украина по количеству смертей в сутки третья в мире

11:58 16 Ноябрь Киев, Украина

Максимальное количество инфицированных за минувшие сутки зафиксировано в США, Индия, Бразилии, Великобритании и России. Украина в данном рейтинге расположена на 9 месте.



Об этом сообщает исследовательский центр Worldometers.



Также известно, что минувшие сутки были рекордными для Украины по количеству летальных исходов – 838 человек скончались от осложнений, вызванных Также известно, что минувшие сутки были рекордными для Украины по количеству летальных исходов – 838 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом . На сегодняшний день Украина занимает третье место в мире и второе в Европе по количеству суточных смертей.



Всего в мире от коронавируса за минувшие сутки умерло 5 586 человек, заразилось вирусом 426 102 человек.



