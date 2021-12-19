Украина по количеству смертей в сутки третья в мире

11:58 16 Ноябрь Киев, Украина

Максимальное количество инфицированных за минувшие сутки зафиксировано в США, Индия, Бразилии, Великобритании и России. Украина в данном рейтинге расположена на 9 месте.

Об этом сообщает исследовательский центр Worldometers.
 
Фото: Коронавирус в мире 16 ноября
 

Также известно, что минувшие сутки были рекордными для Украины по количеству летальных исходов – 838 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. На сегодняшний день Украина занимает третье место в мире и второе в Европе по количеству суточных смертей.

Всего в мире от коронавируса за минувшие сутки умерло 5 586 человек, заразилось вирусом 426 102 человек.

 
Фото: Коронавирус в мире 16 ноября 01